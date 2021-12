live Torino, Juric: "Spettacolo per mezz'ora, in 10 abbiamo dimostrato carattere"

I due gol in un quarto d'ora avevano fatto assaporare al Torino il quarto successo di fila in casa e un salto in avanti in classifica, poi l'espulsione di Singo ha cambiato l'inerzia della sfida e i granata si sono fatti rimontare dall'Empoli. A breve, dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Ivan Juric commenterà il 2-2 della gara contro l'Empoli. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 21.06 - Comincia la conferenza stampa di Juric

Come commenta l'episodio dell'espulsione?

"Fino a quel momento, prestazione spettacolare. Loro creano tanto e giocano bene, poi dopo il rosso è cambiata. I ragazzi hanno lottato e dimostrato carattere, c'è grande rammarico perché era stradominato. Tra Zima e Singo ci sta l'errore di comunicazione, sono del 2000. L'abbiamo pagato ed è chiaro che vai in difficoltà in inferiorità numerica. E' stato un po' uno choc, eravamo partiti alla grande e trovarti in 10 e sul 2-1 ci ha scosso"

Poteva fare qualche cambio diverso?

"No, sono stato proprio bravo"

Cosa non le è piaciuto?

"Siamo stati perfetti"

Cosa le resta di questa partita?

"Mi piace molto il gruppo: tutti hanno limiti, ma facciamo grandi prestazioni. Anche a Roma è stata tanta roba, ma purtroppo ci gira male. Dobbiamo lavorare su tante cose, ma abbiamo ribaltato completamente il passato. Dobbiamo continuare così. Sono rammaricato per i ragazzi a causa i risultati, anche oggi c'era da divertirsi per il nostro avvio e per un episodio non vinciamo. Lottavamo come leoni"

Che idea si è fatto del rosso a Singo?

"Mi esprimo su tutto, ma su questo preferirei evitare. So che è difficile per gli arbitri, Colombo era un debuttante: va bene così, non mi soffermo su questo. Accetto tutto, anche se poteva essere una serata molto importante per noi"

A cosa sono dovuti questi episodi negativi?

"C'è di tutto. Oggi abbiamo fatto un errore, lo paghiamo. Ci sono momenti in cui fai partite normali e vinci, poi fai il fenomeno e chissà. Ci sono errori nostri come li fanno gli altri, ma ci gira un po' male. Ce ne sono tanti, devi solo lavorare di più ed evitare gli errori. Siamo penalizzati tanto"

Avete la sensazione di positività dell'ambiente?

"Ho percepito la voglia dei ragazzi: abbiamo dato l'anima, abbiamo fatto mezz'ora di calcio spettacolo. Spero che anche il pubblico abbia percepito la nostra voglia pur con tutti i nostri limiti, ho visto grande partecipazione emotiva e spero che sia un segnale per tutto il gruppo"

Ore 21.17 - Termina la conferenza stampa di Juric.