E' contro il suo passato che Davide Nicola cerca il suo primo successo sulla panchina granata: dopo tre pareggi in tre gare, il tecnico punta a ritrovare i tre punti contro il Genoa. Ed è proprio il Grifone l'ultima squadra ad essere uscita sconfitta dall'Olimpico Grande Torino: era il 16 luglio scorso, da lì sono trascorsi sette mesi senza che Belotti e compagni riuscissero a trovare una vittoria interna. A breve, Nicola risponderà alle domande dei giornalisti attraverso il canale tematico Torino Channel. Segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com.

Che partita sarà domani?

"Stanno tenendo un ritmo da Champions, è l'opportunità per migliorare. Dovremo fare ciò che abbiamo preparato senza pensare troppo. Partita difficile, Genoa tra le più in forma ma dobbiamo voler giocarcela".

Ha visto una squadra galvanizzata?

"Non possiamo dipendere da fattori esterni. L'intensità della settimana non è in funzione dei risultati, ma della crescita. Seguiamo step incrementale, cercando di migliorare e inserire qualcosa che ci manca. Non siamo euforici, l'euforia non mi piace e preferisco l'entusiasmo e la consapevolezza".

Come sta Baselli?

"Il Toro ha bisogno di tutti. Baselli è pronto: entra per tre gare consecutive, è pronto. Ora conta il fatto che un giocatore deve determinare in una gara e può avvenire anche subentrando".

Cosa vuole vedere domani?

"Possiamo progredire in tutto, abbiamo un elevato margine di crescita. Sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo, poi chi fa il nostro lavoro non può pensare che il processo sia finito".

Chi giocherà in difesa?

"Ci sarà chi gioca più e chi meno. Non è importante quante partite fai, ma quanto le determini".

Come rialzò il Genoa?

"Fa parte del passato, ora mi interessa il presente. L'importanza e la consapevolezza nostra è legata al fatto che il lavoro ci porterà ad avere continuità. Il processo di crescita non può essere schiavo di fattori esterni".

Cerca rivincite contro il Genoa?

"Nella mia carriera ho sempre accettato sfide avvincenti e così sono arrivato in un club importante come il Toro. Cerco di trasmettere la mia voglia di arrivare in fondo a questa esperienza".

Cosa dice al gruppo in cerchio dopo le partite?

"Cerchiamo la coerenza dei messaggi dati prima e delle cose fatte in partita, cercando di consolidare i valori indipendentemente dal risultato. Quando abbiamo poche credenze ma non ci facciamo influenzare, questo fa la differenza".

Come mai siete sempre andati in svantaggio?

"In serie A c'è tanta qualità e nessuno fa sconti. A volte perdiamo equilibrio nella gestione delle emozioni, ma questa è la strada: in campionato e in partita può succedere di tutto. Le gare non finiscono mai, bisogna avere la capacità di concentrarsi ancora di più".

Sente più armonia nello spogliatoio?

"Il gruppo sta acquisendo la consapevolezza che tutti possono essere determinanti. Il cerchio sta a veicolare il messaggio per il nostro ambiente e per le persone che lottano insieme a noi. Nessuno è al centro, nessuno è ai margini: il mercato è finito, questo è il gruppo che deve raggiungere l'obiettivo".

