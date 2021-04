live Torino, Nicola: "I ragazzi ci credono, ma non guardiamo alle altre squadre"

23.00 - Il Torino non va oltre l'1-1 a Bologna nella partita di questa sera tra i granata di Davide Nicola e i padroni di casa rossoblù. Il tecnico dei piemontesi siederà tra poco in sala stampa per commentare la prestazione della sua squadra. Segui qui su TUTTOmercatoWEB.com il live in diretta dalla sala stampa.

23.20 - Inizia la conferenza di Nicola.

Alla luce della vittoria del Cagliari quanto conta questo punto stasera?

"A noi degli altri interessa relativamente. Noi ci concentriamo su noi stessi e credo che i ragazzi abbiano messo in campo una prestazione di alto livello, migliorabile nei dettagli, ma a distanza di due giorni abbiamo fatto molto bene. I ragazzi ci credono".

Avete migliorato la concretezza?

"Noi giochiamo per essere più concreti possibili. Ciò non toglie la produzione di gioco. In partite del genere accetti il risultato con la consapevolezza di aver fatto la prestazione. Non siamo completamente soddisfatti, ma sappiamo che la continuità di punti ha la sua importanza".

Anche questa sera qualche novità, qualche rotazione nell'organico...

"Si anche perché con la Roma avevamo usato molte energie, ma nelle due settimane precedenti i ragazzi avevano lavorato per aumentare le energie. E' chiaro che alcune alternanze sui giocatori sono importanti per salvaguardarne la salute".

23.23 - Termina la conferenza.