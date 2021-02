live Torino, Nicola: "Il mio contratto? Penso solo alla salvezza della squadra"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare

Imbattuto, ma senza vittorie: dopo i pareggi contro Benevento e Fiorentina, Davide Nicola cerca la prima vittoria da quando è diventato tecnico del Torino. La trasferta di domani, però, è delle più complicate, con Belotti e compagni che saranno ospiti dell'Atalanta alle ore 15. A breve, l'allenatore granata presenterà la sfida e risponderà alle domande dei giornalisti attraverso il canale tematico Torino Channel. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Ore 16 - Comincia la conferenza stampa di Nicola.

Come si ferma l'Atalanta?

"Sono forti nei singoli e nella produzione di gioco. Da due anni sono in Champions, squadra collaudata e stimo Gasperini. Dovremo giocare da squadra, essere compatti e ordinati: questo può fare la differenza. E' uno step migliorativo per noi".

Che segnali si aspetta dalla squadra?

"Vogliamo migliorare: abbiamo fatto tre gol e subito tre gol. Dobbiamo creare un equilibrio, costruendo di più e subendo meno. Le risposte avute sono positive, i ragazzi hanno valori morali e tecnici. Bisogna avere perseveranza".

Avete studiato Ilicic?

"E' forte, ma non c'è solo lui. Ne hanno tanti di giocatori qualitativi. Studiamo i punti di forza degli avversari per cercare di limitarli".

Come gestirà Nkoulou?

"La segreteria si occupa dei contratti, io mi occupo di campo. E siamo tutti molto concentrati. Con la chiusura del mercato, abbiamo parlato da uomini e non c'è bisogno di aggiungere nulla. Ci interessa che chi è rimasto, ha dimostrato di avere a cuore l'obiettivo da perseguire. Mi interessa solo il gruppo, tutti potranno determinare".

Quali soluzioni offre Mandragora?

"Si è calato con entusiasmo, può dare un grande supporto. Ci dà più soluzioni, abbiamo iniziato a lavorarci e tutti vogliamo arrivare all'obiettivo".

E' possibile vedere un tridente in futuro?

"Stiamo cercando un'identità, poi potremo valorizzare i singoli. Non ci precludiamo niente, ma la cosa più importante è acquisire identità".

Quali sono le caratteristiche di Sanabria?

"L'ho allenato, sa cosa significa stare in un gruppo con i nostri valori. Sono contento che sia arrivato, è un giocatore tecnico e attaccante moderno".

E' migliorata la fase difensiva?

"Due partite non bastano. Abbiamo bisogno di consolidare ciò su cui stiamo lavorando. Vogliamo progredire e persevare ad applicare i nostri principi".

Che voto dà al mercato?

"Non sono qui per dare voti. Quando sono arrivati, abbiamo fatto un punto: abbiamo avuto tante relazioni per avere giocatori motivati. La società ha lavorato per complementare il gruppo, la soddisfazione sta nel fatto che sono arrivati due giocatori che conosco".

E' vero che nel suo contratto c'è una media punti da raggiungere?

"Non ho esitato un attimo ad accettare. Sono straconvinto che non è importante ciò che viene dopo, ma solo il presente. E io voglio salvare il Toro".

Ore 16.10 - Termina la conferenza stampa di Nicola.