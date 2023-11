live Torino, Paro: "Squadra ad altissimi livelli, meritavamo applausi"

23.20 - Il Torino rialza la testa e vince tra la contestazione della tifoseria, ma rimane la tensione tra squadra e tifoseria: dopo il 2-1 contro il Sassuolo, i giocatori non vanno a festeggiare sotto la curva e Juric (squalificato) viene pizzicato in tribuna che fa un dito medio. A breve il vice Paro interverrà in conferenza stampa.

Come mai l'ammonizione nel finale?

"Sul tiro di Lazaro avevo visto un angolo e mi sono lamentato, ho alzato le braccia e mi ha ammonito. Ero convinto di aver visto giusto, solitamente quando mi lamento così è perché sono abbastanza convinto"

Avete creato tanto e ci avete messo cuore.

"La squadra si è espressa ad altissimi livelli su entrambe le fasi. E' mancata un po' di qualità, concretezza e fortuna per segnare di più, ma abbiamo recuperato tanti palloni contro un Sassuolo che ha tanta qualità tecnica. Abbiamo trovato gli spazi giusti con gli inserimenti di Vlasic, Ricci e Ilic, abbiamo portato tanti palloni agli attaccanti. La squadra ha fatto una prestazione di alto livello come compattezza e di spirito, volevamo tanto questa vittoria: sono contento e orgoglioso"

Quale sarà il prossimo step?

"Dobbiamo lavorare su determinati meccanismi che stiamo trovando in questo processo. Stiamo cercando di valorizzare al meglio i giocatori, dobbiamo perfezionare varie fasi di gioco e serve migliorare la qualità davanti: arriviamo spesso vicino all'area di rigore, lì dobbiamo alzare il livello. Dobbiamo continuare a recuperare bene e prepararci bene fisicamente, il lavoro della settimana è il frutto di ciò che si vede in partita"

Cosa non ha funzionato in Zapata?

"Ha fatto un lavoro eccezionale e ha tenuto palloni, magari non è stato molto lucido. Nell'occasione che ha avuto forse gli è rimbalzato male il pallone. Ho visto una prestazione di livello, da lui ci si aspetta sempre il gol ma si è calato in maniera eccezionale in questa realtà. Può fare meglio certe cose, ma stasera la sua prestazione è stata elevata"

Ricci e Rodriguez?

"Problemi muscolari che si valutano nelle 48 ore. Tra domani e dopo si faranno ecografie e risonanze. Per entrambi problemi al flessore"

Tameze può essere un nuovo difensore?

"E' un giocatore che grande intelligenza, può coprire più zone di campo e sa difendere. Ha fatto bene contro Laurienté che mette in difficoltà tanti difensori, lo apprezziamo tanto perché oltre al calcio ha valori umani importanti e li trasmette al gruppo. Dietro è una valida alternativa come a centrocampo"

Oggi il clima è stato surreale, voi come avete reagito?

"Eravamo molto concentrati sulla gara per vincere: spero che il pubblico torni ad apprezzare ciò che stiamo facendo. I tifosi hanno il diritto di esprimere disappunto, ma la squadra stasera meritava gli applausi"

La squadra non è andata sotto la curva: come mai questa scelta?

"Non ho parlato con i ragazzi, loro volevano festeggiare tra di loro e hanno deciso di rientrare. E' ovvio che vorrebbero sentire applausi, ma non credo sia quello il motivo. Sono semplicemente rientrati"

