Ufficiale Sazonov ha trovato squadra. L'ex Torino ed Empoli rinforza la difesa del Getafe

Il Getafe rinforza il reparto arretrato con l'arrivo di Saba Sazonov. Il difensore centrale georgiano è ufficialmente un nuovo giocatore del club azulón e sarà a disposizione di José Bordalás per la prossima stagione.

Classe 2002 e da tempo nel giro della nazionale maggiore, Sazonov rappresenta un innesto di prospettiva per il Getafe, che aggiunge alla propria difesa un giocatore dotato di fisicità, personalità e importante esperienza internazionale nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile dello Zenit San Pietroburgo, il centrale ha esordito nella massima serie russa prima di proseguire il proprio percorso con la maglia della Dinamo Mosca, dove si è imposto come uno dei difensori emergenti del campionato.

Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento in Italia nell'estate del 2023, quando il Torino ha deciso di puntare su di lui. Successivamente ha continuato il proprio percorso di crescita in Serie A con l'Empoli, dove ha maturato ulteriore esperienza nel massimo campionato italiano. Parallelamente al percorso nei club, Sazonov è diventato un punto fermo della nazionale georgiana, confermandosi tra i prospetti più interessanti del calcio del suo Paese.