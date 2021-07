live Venezia, Cardinaletti: "Il Penzo dovrebbe essere pronto per la terza di campionato"

vedi letture

14.10 Amici ed amiche di TUTTOmercatoWEB, tra pochi minuti in conferenza stampa Andrea Cardinaletti, responsabile delle infrastrutture del Venezia Fc, che ci aggiornerà sulla situazione dei lavori di riammodernamento dello stadio Pierluigi Penzo di Venezia e del centro sportivo del Taliercio dove abitualmente si allenano i giocatori arancioneroverdi.

14.30 - Inizia la conferenza stampa

Parla Andrea Cardinaletti: "I lavori allo stadio Penzo proseguono regolarmente e al momento non riscontriamo ritardi. Il programma che noi abbiamo fatto già a febbraio, marzo non è in discussione e prosegue secondo quanto preventivato. Le due tribune dei distinti e il settore ospiti sono la parte che richiede più tempo, sotto la tribuna dei distinti stiamo costruendo un settore dedicato ai tifosi più abbienti che comprenderà circa 180 posti che offrirà il massimo per quanto riguarda la visione della partita e ospitalità. L'area giornalisti dovrà passare dagli attuali 25 a 60 posti. La nuova mix zone sarà posta sul lato nord della tribuna dei distinti e sarà più ampia di quella precedente. Gli altri interventi principali allo stadio Penzo riguarderanno l'impianto di illuminazione e la facciata esterna dello stadio. La parte amministrativa dei lavori prosegue bene con tutte le autorità con cui stimo dialogando per avere i permessi ai lavori. Abbiamo chiesto di giocare le prime due partite in trasferta e poi dopo la pausa per la nazionale speriamo di poter giocare al Penzo la gara di domenica 11 settembre 2021. Al momento non sappiamo dire quando finiremo i lavori, ma quello che speriamo è giocare in casa per 11 di settembre, non dimentichiamo che abbiamo un tempo massimo di 100 giorni per completare i lavori, se servirà lavoreremo anche di notte con i fari dello stadio".

C'è un rendering definitivo dello stadio che possano mostrare i lavori?

"Al momento abbiamo smontato tutto lo stadio, stiamo realizzando un video dei lavori, se sarà possibile nelle prossimi giorni proveremo a darvi un paio di foto dei progetti ed eventualmente del rendering, perché alcune parti del progetto non sono ancora state definitivamente autorizzate dal Coni, ma tutte le autorità stanno lavorando al massimo e ci stanno permettendo di essere in tempo per i lavori. I lavori della tribuna distinti sono iniziati secondo i tempi previsti e daremo il massimo per rispettarli".

Cosa manca per iniziare lo smontaggio del settore dei distinti?

"La tribuna dei distinti passera dagli attuali 2600 posti circa a oltre 4000 posti. Per smontare l'intero settore ci vorranno 3 giorni e per rimontarlo completamente ce ne vorranno 10-15. Le parti importanti dove ci vorrà più tempo sono quelle dove dovremmo solo ristrutturare perché potremmo trovare problematiche non previste".

Andrea Cardinaletti parla del centro sportivo del Taliercio: "Il progetto si basa su due step lavorativi, uno da realizzare entro quest'estate e consiste nella sistemazione delle aree vecchie dove realizzeremo strutture per l'allenamento delle squadre, prima squadra, tutte le giovanili e la squadra femminile. La comunità del Venezia Fc si muoverà tutta al Taliercio. Da settembre invece cominceranno i lavori della sede societaria, ma questo sarà un lavoro lungo che durerà circa un anno. La prima trance dei lavori dovrà essere terminata più o meno per il 6 agosto quando la prima squadra tornerà dalla tournée in Olanda e dovrà terminare la preparazione per il campionato. Questa prima parte dei lavori prevede che ogni struttura venga abbattuta solo quando la sua sostituta sia già stata finita. La filosofia con il quale stimo lavorando prevede che i lavori siano svolti come se stessimo costruendo una grande azienda. Amo questa città e spero di regalare alla città una grande opera che sia fondamentale per importanza".

Il campo principale di allenamento del Taliercio sarà omologato?

"Si. La nostra idea è quella di far in modo che diventi il nostro secondo campo di gioco ufficiale, che sarà invece il campo principale per la prima squadra femminile e della formazione Primavera."

15.07 - Si conclude la conferenza stampa