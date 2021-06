live Venezia, Ebuehi si presenta: "Sarà una stagione difficile ma darò il massimo per il club"

vedi letture

Tyronne Ebuehi terzino destro che arriva dal Benfica si presenta ai tifosi arancioneroverdi in conferenza stampa. Il Venezia chiude con rapidità anche il terzo colpo di mercato.

ORE 11:05 INIZIA LA CONFERENZA STAMPA

Prende la parola il Ds del Venezia MATTIA COLLAUTO:"introduco il nuovo acquisto del Venezia, Tyronne va a completare il nostro reparto dei terzini destri, è un giocatore diverso da Mazzocchi e punteremo su di lui perché ha già una buona esperienza anche internazionale visto che spesso è impiegato con la nazionale nigeriana

Come ha impostato la trattativa tra te e il Venezia? Qual' è stato il percorso che l'ha portato a Venezia?

"il mio agente mi ha parlato circa una settimana fa con me, appena l'ho saputo ho chiamato telefonicamente il club che mi ha fatto una buona impressione e i nostri obiettivi erano affini, poi ci siamo visti di persona e il club mi ha convinto ancora di più e poi abbiamo chiuso la trattiva e sono diventato un giocatore del Venezia."

Tyronne ha giocato in campionati importanti quello portoghese e quello olandese?

"Sarà una stagione difficile, in portogallo non ho giocato molto, mentre in Olanda sono stato spesso impegnato. il campionato sarà duro ma darò il massimo per questo club."

Lei è nato in Olanda, ma gioca nella nazionale nigeriana, ci può chiarire questa scelta?

"Sono nato e cresciuto in olanda, mia madre è olandese, mentre mio padre è nigeriano. Sono diventato professionista a 17 anni e la nazionale nigeriana a vent'anni mi ha dato l'opportunità di giocare in nazionale, dove ho trovato compagni che giocavano in Chelsea e nel Leicester, con il quale ho disputo il mondiale in Russia nel 2018. Giocare un mondiale a 23 anni non capita a tutti."

Tyronne, secondo lei quali sono le potenzialità di questa squadra?

"Non so dove potremmo arrivare ma questo non è così importante, il nostro obiettivo primario deve essere la salvezza."

è la sua prima volta in Italia?

" Si, é la mia prima volta in Italia, sono contento che la mia prima città italiana sia Venezia"

Tyronne ha già vuto modo di conoscere il mister e i nuovi compagni di squadra?

"Si, ho già avuto modo di scambiare qualche messaggio con mister Zanetti che mi ha dato il benvenuto e nei prossimi giorni lo incontrerò. ho incontrato Heymans, mentre Johnsen e altri compagni mi ha mandato il benvenuto. Per la mia indole sono un bravo ragazzo, i rapporti con i compagni saranno buoni. Conosco già il portoghese, l'olandese, l'inglese e il tedesco, voglio imparare l'italiano, credo non ci saranno grossi problemi a parlare con i compagni"

In chiusura di conferenza Mattia Collauto scherza con Tyronne: sei pronto per correre, perché ci sarà molto da correre già a partire dal ritiro?Tyronne Ebuehi: "non sarà un problema".

11:28 FINE DELLA CONFERENZA