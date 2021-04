Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Klopp con Firmino. Valverde gioca da terzino

Tutto pronto a Anfield per il ritorno dei quarti di finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid, con le due squadre che partiranno dal 3-1 dell’andata in favore dei Blancos. Jurgen Klopp conferma in blocco la difesa che tanti disastri aveva combinato a Valdebebas, ma in attacco ritrova Firmino titolare in mezzo a Salah e Mané. Grandi problemi invece per Zinedine Zidane: vista la carenza di difensori, Zizou adatta Fede Valverde nel ruolo di terzino destro, per il resto tutto invariato rispetto alla gara di andata con Asensio e Vinicius a supporto di Benzema.

Queste le formazioni ufficiali:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mané

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius