Lotito apre al dialogo coi tifosi, ma i Lazio Club rispondono picche: "Ormai è troppo tardi"

La frattura tra una parte della tifoseria laziale e il presidente della Lazio sembra allargarsi ulteriormente. Dopo la lettera indirizzata da Claudio Lotito ai sostenitori biancocelesti, sono arrivate le repliche ufficiali di diversi Lazio Club sparsi nel mondo, che hanno risposto in maniera compatta e durissima alle parole del numero uno del club.

Tra i più severi il Lazio Club New York, che ha parlato di "stupore e disgusto" per il contenuto della missiva, accusando il presidente di non aver mai realmente compreso la profondità della rottura con la tifoseria. Nel comunicato si legge inoltre che non esiste alcuna volontà di dialogo con una dirigenza ritenuta responsabile di aver danneggiato l'immagine del club negli ultimi anni.

Sulla stessa linea il Lazio Club Miami, che ha ribadito la propria estraneità all'attuale proprietà. Il gruppo ha ricordato una richiesta di affiliazione ufficiale avanzata nel novembre 2024 e respinta con una risposta giudicata superficiale. Da qui la decisione di aggiungere alla propria denominazione la dicitura "Non affiliato" fino a un eventuale cambio di proprietà.

Anche il Lazio Club Monaco ha respinto la proposta di riconoscimento avanzata nella lettera di Lotito. I tifosi hanno ricordato come l'idea di una rete ufficiale dei club biancocelesti all'estero fosse stata proposta anni fa senza mai trovare seguito, definendo l'attuale apertura "opportunista e ipocrita". Il comunicato si conclude con un messaggio eloquente: "Libera la Lazio".

Toni altrettanto critici sono arrivati dal Lazio Club Parigi. Pur riconoscendo l'importanza delle parole utilizzate dal presidente, il gruppo ha sottolineato come per anni le richieste provenienti dai club esteri siano rimaste inascoltate. "Ormai è troppo tardi", si legge nella nota, che invita la società a passare "dalle dichiarazioni alle azioni". Nel frattempo, i club all'estero assicurano che continueranno a sostenere la Lazio e a difenderne identità e tradizione, mantenendo però una posizione di netta contestazione verso l'attuale gestione societaria.