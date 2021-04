Lotta Champions apertissima, Tare: "Ko col Napoli indirizzato da due episodi clamorosi"

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan dei troppi scontri diretti persi nel girone di ritorno: "E' mancato di vincere la partita (sorride ndr). Penso che la cosa più importante è che con la Juve per larghi tratti abbiamo giocato molto bene, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo avuto un crollo ed è uscita fuori la Juve. Con l'Inter la partita ha preso una strada sbagliata e alla fine abbiamo perso meritatamente. La sconfitta di Napoli brucia perché è stata, lo dico anche un po' in modo provocatorio, un po' indirizzata da due episodi clamorosi. Anche se il Napoli ha fatto una grande partita, i due gol sono stati molto indicativi per il risultato finale. Ecco perché dicevo che stasera è una partita da vincere".