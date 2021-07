Luis Alberto, quale futuro? Per i lettori di Marca, il Villarreal l'opzione migliore per lui

vedi letture

Finirà con una multa o con una cessione la querelle Luis Alberto? E' questa la domanda che si fanno in questi giorni i tifosi della Lazio dopo la decisione del centrocampista spagnolo di non rispondere alla convocazione di Maurizio Sarri per il ritiro di Auronzo di Cadore.

Negli ultimi contatti, il calciatore ex Liverpool ha fatto sapere al club biancoceleste di non essere rientrato per terminare un ciclo di sedute fisioterapiche che sta portando avanti a Valencia e che tornerà a metà settimana. Ma intanto, scrive la 'Gazzetta dello Sport', i suoi procuratori stanno lavorando a un possibile ritorno in Spagna, con Villarreal e Atletico Madrid in prima fila.

Ma in quale di questi due club Luis Alberto potrebbe fare meglio? La domanda l'ha posta Marca ai suoi lettori, in un sondaggio che conta più di 17mila voti. Per più del 50% dei votanti, il Villarreal è l'opzione migliore per Luis Alberto. Per il 26% l'Atletico campione di Spagna, mentre per il 20% nessuna delle due. In basso lo screen.