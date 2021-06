Lukaku, picco di velocità pari a 31,3 km/h contro la Danimarca. Il Belgio lo esalta su Twitter

Antonio Conte l'ha definito a più riprese "giocatore da football americano". E le statistiche sembrano suffragare questa tesi: nel match contro la Danimarca, Romelu Lukaku ha raggiunto una velocità massima pari a 31,3 chilometri orari. Una statistica di grande rilievo, rilanciata dal profilo Twitter del Belgio, con tanto di commento: "Semplicemente Lukaku facendo cose da Lukaku".

Just Rom doing Rom things. #INGFootballTechnology #DEVILTIME







For more stats of our game against Denmark https://t.co/bGmpj6XYCu pic.twitter.com/FlFSNDLKlY

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 19, 2021