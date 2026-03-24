Lukaku torna da Conte: rinuncia alle partite con il Belgio per rientrare subito a Napoli

Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli del Belgio negli Stati Uniti contro gli Stati Uniti (28/03) e il Messico (01/04). I Diavoli Rossi partiranno mercoledì per Atlanta, ma senza l'attaccante del Napoli, come riferito tramite comunicato ufficiale dalla Federcalcio belga pochi istanti fa. "Romelu ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura il meglio", si legge nella nota ufficiale.

Il miglior marcatore di sempre della Nazionale belga (89 gol in 124 partite), dunque, farà ritorno a Napoli. Rimasto ai box per cinque mesi da metà agosto a causa di una lesione al quadricipite, l'allenatore Antonio Conte lo sta adoperando con il contagocce e con estrema cautela nel frangente finale di stagione. Nelle ultime settimane, in 7 apparizioni, ha collezionato solo 64 minuti di gioco. Ma la decisione ormai è presa ed evidentemente Lukaku ha preferito raggiungere Castel Volturno per degli allenamenti extra con lo staff partenopeo.

Big Rom dunque mancherà altre due impegni con il Belgio, dopo aver saltato già le ultime 6 partite della Nazionale a causa degli infortuni. La sua ultima presenza con la maglia del Belgio risale ormai a giugno 2025, in occasione della vittoria casalinga per 4-3 contro il Galles nelle qualificazioni ai Mondiali.