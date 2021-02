Magia di Verratti e giocata pazzesca di Mbappé in un fazzoletto: è 1-1 PSG

vedi letture

Il PSG pareggia al minuto trentadue contro il Barcellona: Kurzawa come un treno arriva fino in fondo e, su un lancio dalle retrovie, gestisce perfettamente per Verratti. Giocata sopraffina del centrocampista abruzzese che d'esterno mette in moto Mbappé: in un fazzoletto il francese si sposta il pallone sul sinistro e, dopo aver fulminato Lenglet, spedisce sotto la traversa. 1-1 e grande squillo per il gioiello francese.