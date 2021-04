"Mai mancato di rispetto alla Roma". Rivedi Solskjaer alla vigilia dell'Europa League

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, è tornato sulle sue parole di alcune settimane fa quando disse che non conosceva i giallorossi. Rivedi il video con le parole dell'allenatore: "La mia dichiarazione era subito dopo la partita, ero solo sollevato di aver passato il turno, ovviamente ho guardato le loro partite ma non li ho analizzati o studiati a fondo tanto da dargli il giusto rispetto. È un club fantastico, con una grande storia, anzi, a casa ho due splendidi oggetti: la maglia di Totti e quella di De Rossi, ce le siamo scambiate e sono firmate. Conosco la storia, sono al corrente della qualità, li abbiamo seguiti nelle scorse stagioni, anche perché ci sta giocando Smalling, poi lo hanno acquistato e li abbiamo seguiti meno, ma ovviamente li abbiamo analizzati a fondo dal sorteggio. Siamo pronti ad affrontarli, non c'è stata alcuna mancanza di rispetto, ho molto rispetto per loro".