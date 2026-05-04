TMW Malen è un marziano anche quando non segna. Gasperini gli ha cucito la Roma addosso

A gennaio in Serie A, più precisamente a Roma, è sbarcato un marziano e il suo nome è Donyell Malen. Gian Piero Gasperini è un allenatore che sa come valorizzare i centravanti con le sue caratteristiche, lui lo ha ascoltato e adesso si gode uno stato di forma clamoroso. L'olandese oggi non ha segnato, ma ha deliziato ancora una volta con un assist di esterno alla Quaresma, proprio come a Bologna, dimostrando tutta la sua qualità.

La domanda però è chissà quanto sarebbe riuscito a incidere senza il tecnico di Grugliasco, che sembra sia davvero riuscito a cucirgli addosso l'abito perfetto per lui. Spesso isolato uno contro uno, ha colpito due traverse e, a tratti, è sembrato fare un altro sport rispetto agli altri giocatori sul terreno di gioco. Malen non partecipa tanto alla fase difensiva, non ha particolare attitudine alle rincorse, ma se è in grado di puntare la porta diventa inarrestabile.

La Roma lo riscatterà e su questo non ci sono dubbi, ma è facile immaginare che in estate qualcuno proverà a strapparlo ai giallorossi. Il classe '99 nella Capitale si è ambientato benissimo, in Italia sa come si fa a fare gol e quindi di andarsene non ne ha nessuna voglia. Certo, la Champions League aiuterebbe e a quel punto magari lui e Gasperini potrebbero regalare emozioni ancora più forti ai tifosi.