Malore Bove, Tammy Abraham all'ex compagno: "Sto pregando per te, fratello"

vedi letture

Il mondo del calcio e non solo si stringe in preghiera per il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, ricoverato all'Ospedale di Careggi dopo che ha subito un malore durante la partita fra Fiorentina ed Inter.

Anche dagli ex compagni alla Roma arrivano messaggi di supporto. Tammy Abraham, oggi al Milan, ha pubblicato fra le stories di Instagram una foto che lo ritrae in maglia giallorossa con Bove mentre esultano per un gol, con scritto: "Sto pregando per te, fratello".