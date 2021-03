Man United-Milan, Pioli: "Abbiamo lavorato per arrivare a questo punto. Per noi sarà un test"

Ai microfoni di Milan Tv, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha parlato in vista della gara contro il Manchester United in Europa League in programma per domani: "È chiaro che andiamo a giocare contro un avversario molto forte, un club prestigioso con grande storia e grande tradizione come noi. Sarà una partita difficile ma anche stimolante e motivante nel cercare di mettere in mostra quelle che sono le nostre capacità".

Puntate molto sull'Europa League?

"Abbiamo lavorato per arrivare a questo punto, per arrivare ad affrontare avversari così forti, per testarci, per continuare il nostro percorso, per capire a che livello siamo. È chiaro che l’Europa League è una competizione molto difficile e molto importante, ora arrivano le squadre forti e dobbiamo farci trovare pronti".

La vittoria contro il Verona vi dà fiducia?

"Sappiamo che abbiamo fatto una buonissima partita dal punto di vista dell’applicazione, del ritmo, dell’intensità e della qualità. È chiaro che da Verona ci dobbiamo portare situazioni e sensazioni molto positive. Poi è altrettanto vero che ogni partita fa storia a sé ma il nostro modo di giocare a Verona ci ha dato certezze e sicurezze che domani dovremo rimettere in campo".

Come valuta il miglioramento di Kessie in questa stagione?

"Quando subentri porti una nuova metodologia, ci vuole tempo per conoscerci. Penso che una delle cose più importanti sia entrare nella testa dei giocatori, caprine le caratteristiche, non solo tecniche ma soprattutto umane. Con Franck abbiamo avuto qualche discussione normale per quello che è il nostro lavoro. Poi una volta che ci siamo capiti meglio abbiamo dato il massimo per il Milan e dobbiamo continuare a fare questo".