Man United-Roma, Pinto: "Gara importante non solo per noi, ma per tutto il calcio italiano"

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto si è presentato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Manchester United, valida per l'andata delle semifinali di Europa League. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Questa è una notte speciale. Cosa si aspetta, e cosa chiede Roma?

"È una partita importante per noi: non solo per la Roma, ma anche per il calcio italiano. Ci aspettiamo una gara difficile, ma siamo qui per fare un buon risultato. Non possiamo dimenticare che si gioca su 180', dobbiamo essere concentrati per fare un buon risultato e per fare la storia del club".

Quanto le sta piacendo l'atteggiamento di Fonseca, indipendentemente da cosa accadrà a fine stagione?

"È sempre stato un grande professionista. Anche quando non ero qua ha fatto un grande lavoro per la Roma, tutti noi sappiamo che non è il momento di pensare al futuro. Paulo è un leader ed è il primo a fare questo".

