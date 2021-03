Mancini eguaglia Lippi: 25 risultati utili consecutivi. Solo Pozzo ha fatto meglio con 30

Roberto Mancini ha eguagliato Marcello Lippi come gare ufficiali positive consecutive: 25. Per Mancini la serie è meglio di quella di Lippi in questo parziale con 20 vittorie e 5 pareggi contro le 15 vittorie e 10 pareggi dell'ex ct che ha conquistato questa striscia positiva dal 2004-2006, e che lo ha visto l'italia campione del mondo con l'Italia 2006 in Germania.

Il record di gare consecutive per un ct appartiene a Vittorio Pozzo con 30 gare utili (24 vittorie e 6 pareggi) dal 1935-1939 (Pozzo con l'Italia 2 volte campione del mondo nel 1934 e 1938 e ha vinto le Olimpiadi del 1936).