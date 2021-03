Mancini sul futuro: "Tornare alla guida di un club? Non mi stupirei. Ma ora vinco con l'Italia"

vedi letture

Roberto Mancini, ospite di "90° Minuto" su Rai Due, ha commentato così i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale che aspettano i suoi azzurri: "Le qualificazioni a un Mondiale vanno prese sempre molto seriamente, giocando al massimo ogni partita. Sarà importante iniziare bene. Avremo tre gare in dieci giorni e dovremo farci trovare preparati. I ragazzi stanno bene, anche se nell'ultimo periodo stanno giocando tantissimo. Non possiamo sbagliare, ho bisogno di tutti quanti al massimo: da quelli che giocano all'estero, come al Chelsea o al PSG, a quelli che giocano in Italia".

Mancini è stato interpellato anche sul prossimo Europeo e le possibili difficoltà legate al Covid: "Penso che ci saranno delle nazioni in cui potremo andare con meno problemi rispetto ad altre. Spero ovviamente che tutti i Paesi possano riaccogliere tifosi e ospitare le partite come da programma, compresa la nostra Italia".

Ultima battuta, infine, sul suo futuro: "Dopo la Nazionale potrebbe tornare ad allenare un club? Nel calcio tutto può accadere, non mi stupirei. Pensiamo però all'anno fondamentale che ci aspetta. Speriamo di poter far bene in tutte le competizioni in cui saremo impegnati come Nazionale, con l'obiettivo come sempre di vincere tutto".