Mandorlini: "Parisi ha la concretezza e lo spirito giusti da esterno. Mi rivedo in Mandragora"

Mister Andrea Mandorlini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare della sorpresa Fabiano Parisi, reinventato esterno di destra da mister Vanoli nella Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Sono il campo e i risultati a parlare per lui, ha trovato la sua dimensione, la concretezza e lo spirito sono quelli giusti in una squadra che ha bisogno di lui, dopo momenti così così nelle scorse stagioni. È giusto quindi che Vanoli ne parli bene e lui si goda questi momenti".

Sulle caratteristiche di Parisi, Mandorlini ha poi aggiunto: "Non è una punta esterna ma le prestazioni sono ottimali e lui sta diventando un giocatore importante in quel ruolo, la Fiorentina fa bene a goderselo".

Infine, una battuta su Rolando Mandragora: "Da giocatore io giocavo in una squadra di campioni. I giocatori che hanno meno qualità vanno valutati sotto tanti aspetti, non conta solo il piede. Mandragora mi piace, può giocare in tanti ruoli, è sempre positivo e universale, fa le due fasi e anche qualche gol, come me. È uno di quei giocatori che ogni allenatore si gode". E su Fiorentina-Inter di domani: "La Fiorentina può pagare qualcosa per la Conference e l'Inter deve proseguire il suo percorso e ha valori superiori, anche se Firenze è sempre un campo difficile e la Fiorentina è in crescita".