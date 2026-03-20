Ravenna, la B diretta è utopia. Mandorlini: "Vogliamo affermarci come miglior terza di tutti i gironi"

Il terzetto in vetta, nel Girone B di Serie C, non è mai sostanzialmente cambiato, ma il Ravenna - soprattutto dopo il ko nello scontro diretto - ha allentato la presa, e la corsa alla promozione diretta sembra ormai appannaggio di Arezzo e Ascoli, che si affronteranno per altro nel prossimo turno di campionato.

Quelli che quindi sono gli obiettivi della regular season dei giallorossi, vengono affrontati, in conferenza stampa, dal tecnico Andrea Mandorlini: "Non c'è il rischio di entrare in un clima di 'fine stagione', è proprio l'ultima delle cose che potrebbe succedere. Il nostro programma, però, è prepararci ai playoff, dobbiamo giocare partire e migliorare alcuni aspetti che finora abbiamo magari tralasciato: forse in alcune gara avremmo meritato qualcosa in più, ma ormai la posizione di classifica è quella. Vogliamo però affermarci come miglior terza di tutti i girone, sarà quindi importante l'atteggiamento della squadra e il giocare le partite per vincere".

Andando quindi al match di domani contro il Livorno: "Con tutto rispetto per gli avversari, sono più concentrato sulle nostre cose. A ogni modo, il Livorno ha giocatori esperti, viene da una serie di risultati positivi e sarà quindi da prendere per il verso giusto, perché può creare problemi a tutti".

Conclude poi: "Dobbiamo costruire una vera identità forte per giocarci i playoff in maniera importante, e per identità intendo sia di gruppo che individuale".