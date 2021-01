Mandzukic: "Kjaer è una colonna di questo Milan. Felice di ritrovare lui e Rebic"

Nel corso dell'intervista ai canali ufficiali del Milan, Mario Mandzukic ha parlato anche di due vecchie conoscenze. Una al Wolfsburg, una in Nazionale. "Conosco Simon dai tempi del Wolfsburg, abbiamo vissuto un bel periodo, è un bravo ragazzo e sono contento di ritrovarlo. Con le sue prestazioni ha dimostrato di essere una colonna della difesa del Milan, sono davvero felice per lui. Rebic? Mi fa piacere che ci sia, l'ho chiamato due giorni fa, so che è in isolamento e non volevo disturbarlo ma gli ho detto che sarei arrivato. Sono contento di vederlo, come gli altri: conosco quasi tutti da gare passate".