Maradona Jr su Conte: “Senza di lui Napoli decimo. McTominay? Dopo papà è il più decisivo”

Il momento del Napoli continua a far discutere e, dopo la vittoria contro il Cagliari, arrivano parole molto forti da Diego Armando Maradona Jr., intervenuto ai microfoni di Televomero. L’allenatore ha elogiato il lavoro di Antonio Conte, sottolineando il peso dell’allenatore nel rendimento stagionale degli azzurri.

“La vittoria porta tanti aspetti positivi – ha spiegato – la squadra ha sofferto solo negli ultimi minuti, ma ha ritrovato il clean sheet e ha centrato la quarta vittoria consecutiva. Per come si erano messe le cose, senza Conte il Napoli sarebbe stato decimo. Se dovesse arrivare secondo, bisognerebbe fargli una statua a Castel Volturno. Nei momenti più difficili ha sempre trovato soluzioni nuove, tirando fuori il coniglio dal cilindro”.

Maradona Jr ha poi analizzato la crescita della squadra: “Con la rosa al completo sono tutti bravi, ma lui riesce ad alzare il livello quando le cose si complicano. Le vittorie portano serenità, e avere più giocatori disponibili rende tutto più semplice. Quando insegui hai più fame, mentre chi sta davanti spesso ha paura di perdere”.

Non sono mancati i giudizi sui singoli: “Il Napoli è pericoloso quando arriva in area e non concedere tiri in porta a Cagliari non è da tutti. Negli ultimi anni la squadra ha dimostrato grande solidità. McTominay? Dopo mio padre è il giocatore più determinante della storia del Napoli, per me è fondamentale. E De Bruyne può giocare con chiunque, non capisco perché si dica il contrario”.

Infine uno sguardo al calendario: “Le prossime saranno partite difficili, a cominciare dal Milan. Poi Parma e altre trasferte complicate: servirà continuità”.