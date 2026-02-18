Maradona Jr all'attacco: "Chivu si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre"

"Bisogna smettere di lamentarsi per episodi che accadono ogni domenica, dai tempi di Maradona che fa un gol con la mano e nessuno l’ha criticato". Queste le parole pronunciate da Cristian Chivu alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt di Champions League in merito alle polemiche scaturite dopo Inter-Juve. A rispondere al tecnico nerazzurro c'ha pensato Diego Maradona Jr ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Le parole di Chivu su Maradona? Ho ascoltato attentamente le parole dell’allenatore dell’Inter e non c’entrava niente tirare in ballo mio padre - riporta TuttoNapoli.net -. Questo dimostra la sua pochezza e la pochezza di chi parla ancora di quel gol di mano, dimenticando poi il gol del secolo che fece poco dopo. A prescindere dal tifo, Chivu si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre. Da giocatore, se avesse fatto l’1% di ciò che ha fatto mio padre, lo avrei accettato ma non è così".