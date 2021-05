Marani: "Inzaghi la miglior scelta dopo Conte. Marotta prese Allegri tra i fischi dei tifosi"

vedi letture

“Perso Allegri, su cui l’Inter è stata battuta dalla Juventus, lo scenario migliore nello scenario italiano era Simone Inzaghi”. Dagli studi di Sky, Matteo Marani analizza la scelta nerazzurra in panchina: “L’eredità è alta, è chiaro. A livello di appeal, all’inizio lo pagherà: devi sostituire Conte all’Inter. Se avessi preso Allegri, non c’era discussione. Oggi è una scommessa, ma Marotta ha dimostrato di saper scegliere e lo ha fatto proprio con Allegri alla Juve dopo Conte, arrivato nella contestazione dei tifosi della Juve. Fu criticato, oggi è riaccolto a braccia spalancate. Allora sembrava una scelta di secondo piano, Simone Inzaghi si è dimostrato un bravo allenatore, ha qualità indubbie e l’anno scorso poteva addirittura vincere il campionato a un certo punto. Non ho dubbi sulle sue qualità, ma la sensazione è che all’Inter si debba fare sempre qualcosa di più che allenare, è un ambiente molto esposto. Dovrà fare i conti con la realtà, c’è un ridimensionamento che non riguarderà solo l’Inter”.