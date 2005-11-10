Marchegiani bacchetta la difesa della Juventus: "Clamorosi i contropiedi subiti"

La Juventus si lecca le ferite all'indomani della sfida persa nel finale contro il Sassuolo. I bianconeri di Luciano Spalletti erano riusciti a reagire riprendendo i neroverdi sul 2-2 nonostante il gol di Bowie potesse sembrare una mazzata, ma in pieno recupero è arrivato un altro gol subito in ripartenza. Proprio di questo aspetto si parla dagli studi di Sky Sport.

Le parole di Marchegiani

L'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato della fase difensiva bianconera: "È stato uno svolgimento della partita in cui si è visto tutto e il contrario di tutto. Nel primo tempo la Juventus è stata fin troppo ordinata, secondo me, nel modo di attaccare. Perché queste due linee del Sassuolo la facevano giocare solo per vie esterne, non trovava il giocatore in mezzo alle linee", le sue parole.

Poi ha proseguito: "È stata abbastanza sterile, molto ordinata ma sterile anche rischiando poco. Alla fine evidentemente c'era la sensazione di poter vincere, perché la partita si era un po' spaccata, le squadre si erano allungate. Ma ha subito due contropiedi clamorosi nei due gol. Ne ha subiti diversi, però l'ultimo è stato abbastanza clamoroso perché poi devi avere anche la percezione che è una partita così che hai recuperato ti devi accontentare anche di non perderla, l'hai recuperata proprio nel finale".