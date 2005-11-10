Mauro: "Conte è stato all'Inter e al Napoli, ma è juventino. Correrebbe in bianconero"

L'ex centrocampista parla della Vecchia Signora: "I problemi della Juventus sono seri, è così quando i giocatori fanno certi errori".

Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, è stato interpellato ai microfoni di SportMediaset al termine del match perso 3-2 dai bianconeri contro il Sassuolo sulla situazione della Vecchia Signora e su un possibile esonero di Luciano Spalletti, con l'avvento di Antonio Conte sulla panchina oggi del tecnico toscano: "Accetterebbe la sfida, ci mancherebbe. Antonio è stato all'Inter, è stato al Napoli, ma è juventino, è stato il capitano della Juve, ha vinto tutto. Se la Juve avesse bisogno di lui, lui correrebbe. Poi questa è la mia opinione ovviamente".

Un gioco che stenta a decollare

La Juventus ha mostrato delle difficoltà importanti anche nella costruzione della manovra, anche se le attenuanti per Spalletti ci sono perché pesano come un macigno le assenze di Thuram, Locatelli e Yildiz: "I problemi della Juve sono seri. Se giocatori importanti fanno quegli errori, e tu perdi la partita, è un problema serio".