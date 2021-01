Marley Akè è della Juventus: chi è l'esterno classe 2001 preso dall'Olympique Marsiglia

Adesso è ufficiale: Marley Aké è un nuovo giocatore della Juventus Under 23. Arriva dall'Olympique Marsiglia dove ha collezionato ben 9 presenze con la formazione di André Villas-Boas in questa stagione. Insieme ad Abdouaye Dabo del Nantes andrà di fatto a formare una formazione a trazione francese per Lamberto Zauli. Il primo è arrivato dal Nantes, Aké arriva dall'OM dopo aver militato in National 2, la quarta serie transalpina, nella scorsa stagione.

Depositato il contratto di Akè, arriva dall'OM

Esterno d'attacco Dabo è una mezzala, Aké è un esterno che gioca spesso sulla destra ma è di piede mancino. Grandissima rapidità, tecnica da affinare, l'attacco alla profondità è tra le sue caratteristiche migliori. E' sbarcato a Torino per restare con l'Under 23 e per diventare uno dei talenti tra presente e futuro della Juventus. Che sia un affare tecnico o economico, la seconda squadra bianconera continua a raccontare un progetto ben definito e lineare anche negli investimenti.