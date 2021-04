"Marsiglia? No, grazie". Vidal ha declinato l'offerta dell'OM, vuole restare all'Inter

vedi letture

Il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal ha declinato l'offerta dell'Olympique Marsiglia per la prossima stagione. Nonostante la presenza in panchina di Jorge Sampaoli, suo commissario tecnico quando quest'ultimo guidava il Cile, il centrocampista nerazzurro ha detto no all'offerta del suo ex allenatore perché vuole proseguire la sua avventura all'Inter.

Come riporta il quotidiano 'La Provence', sempre ben informato sulle vicende di casa OM, Vidal ha motivato questo rifiuto dicendo che all'Inter - nonostante lo scarso impiego - le cose per lui vanno bene e che Antonio Conte è tecnico che lo apprezza molto. A questo c'è però anche da aggiungere un ingaggio da top player: il prossimo anno Vidal guadagnerà 6.5 milioni di euro.