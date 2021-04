Martinez Quarta in campo durante Fiorentina-Juve. E scatta un altro bonus per il River Plate

Lucas Martinez Quarta ieri è entrato nella ripresa durante Fiorentina-Juventus. Motivo per cui - riporta il portale Ambito.com - il River ha guadagnato 3 milioni di euro. Con la Juve infatti il giocatore ha tagliato le 20 presenze in maglia viola che hanno fatto scattare un altro bonus a favore del club argentino. Il contratto prevede infatti una parte fissa e un'altra in base ai bonus raggiunti tra cui quelli legati alle presenze. Il River dovrà dare un 15% dei soldi guadagnati complessivamente al club di origine (da pagare in 4 rate) e nello stesso tempo si è assicurato una percentuale sulla eventuale plusvalenza sulla futura rivendita.