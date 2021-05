Marusic è diventato l'uomo in più della Lazio. Il punto sul rinnovo, occhio al PSG

Adam Marusic - sottolinea Il Messaggero analizzando il mercato biancoceleste - merita più di una conferma e la Lazio deve fare in fretta. Nel 2022 va a scadenza, sul rinnovo sino al 2026 non c'è ancora la firma, anzi un po' di distanza. Adam guadagna 800 mila euro, vorrebbe un sostanzioso ritocco, andando a toccare quota 2 milioni, ma Lotito si è fermato a 1,5 più bonus come offerta. C'è ottimismo, ci si può incontrare a metà strada, ma bisogna fare i conti pure con il PSG sempre alla finestra. E, al di là del prolungamento, è arrivato il momento di fare un punto anche con l'agente Kezman: se arrivasse una proposta da 30 milioni, la Lazio a malincuore potrebbe pure decidere di far cassa con una clamorosa plusvalenza.