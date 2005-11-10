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Massolin: "Facile scegliere Cagliari. Vedendo come lavoriamo la classifica non mi sorprende"

Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 13:53Serie A
17.10.2026 13:53Serie A
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Il centrocampista si è proiettato anche alla sfida di Monza: "Ci aspettiamo una gara difficile, spero di dare il mio contributo".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L’esordio nella sfida contro la Juventus, le prime settimane al Cagliari, il proprio percorso fino all’Italia e alla Serie A. Il Sardegna stanno imparando a scoprire Yanis Massolin, arrivato in estate in prestito dall'Inter e che nella giornata di oggi si è raccontato ai microfoni ufficiali del club rossoblù: "Ho scelto il Cagliari perché era la Società che mostrava più interesse nei miei confronti, con principi di gioco nei quali mi riconosco molto. È stata una scelta logica, facile".

Sull'accoglienza: "Sono stato accolto benissimo. Ho avuto la fortuna di arrivare in una squadra dove c’erano diversi ragazzi che parlano francese. Questo ha facilitato il mio inserimento. I compagni mi hanno accolto molto bene, si sente che è un gruppo davvero unito. E per quanto riguarda i tifosi sono rimasto piacevolmente sorpreso anche da loro. La prima volta che sono stato allo stadio ero in tribuna per la partita contro l’Inter. C’era un’atmosfera davvero incredibile: è fondamentale sentirsi supportati in questo modo".

Sull'impatto con la Serie A: "Giocare in Serie A rappresentava il sogno che avevo da bambino. Quando sei piccolo vuoi sempre arrivare più in alto possibile nel calcio. Sono davvero contentissimo, soprattutto di averlo fatto davanti ai nostri tifosi che, come dicevo, ci hanno dato una grande spinta. Questo ci aiuta molto in campo. Abbiamo iniziato molto bene questo campionato. Personalmente non sono sorpreso, perché so cosa facciamo durante tutta la settimana, l’intensità degli allenamenti e il rigore di tutti. Penso che tutto questo non possa che dare risultati nel weekend, con l’obiettivo di continuare così. Tutti nella squadra mi hanno impressionato a modo loro, ma penso che ciò che costituisce la nostra forza sia soprattutto la mentalità. Il fatto di essere molto uniti è ciò che ci fa vincere le partite e conquistare punti. È questo che mi ha impressionato di più. Con il mister ho un buon rapporto. Condivido i suoi principi di gioco".

Sui punti di forza e dove migliorare: "Penso che le mie qualità siano sia tecniche che fisiche. Penso di poter aiutare la squadra al meglio, facendo quello che chiede il mister. E penso di dover essere più presente nel gioco, perché l’intensità non è la stessa della Serie B. Devo anche prendere decisioni più rapidamente, perché qui si gioca più velocemente di quanto fossi abituato a Modena. Devo essere più rapido nelle scelte di gioco e partecipare di più. Voglio migliorare la mia partecipazione al gioco, assimilando ancora meglio i principi di gioco, per poter rendere di più in campo".

Sui modelli di riferimento: "Tra i giocatori che mi piacevano c’era Yaya Touré. Nel mio ruolo di centrocampista, per me era uno dei giocatori più completi. poi dico Ozil. Mi piaceva molto per la qualità dei passaggi e il suo altruismo".

Sul Monza, prossima avversaria: "Stiamo lavorando tutti bene durante la settimana, come sempre, ma ci aspettiamo una partita difficile, perché è un’ottima squadra. Se riuscirò a essere decisivo per aiutare la squadra, tanto meglio, ma la cosa più importante è portare a casa i tre punti. Sul piano personale? Vorrei giocare più partite possibile per accumulare quanta più esperienza riuscirò".

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