Che sorpresa da Pisacane: in Cagliari-Juve debutto in rossoblù e in Serie A per Massolin

C’è una grande sorpresa nelle formazioni di Cagliari e l’ha riservata a tutti Fabio Pisacane, regalando per la partita di questa sera contro la Juventus l’esordio assoluto in rossoblù e in Serie A al francese Yanis Massolin (24 anni), arrivato nell’isola in estate dopo un approdo solo momentaneo all’Inter, che l’ha a sua volta acquistato dal Modena, in B. Dal non aver toccato il campo alla titolarità contro la Juventus, tutto in un giro.

Sulla scia di Seba Esposito

Le premesse sono interessanti, d’altronde l’ultimo giocatore che il Cagliari ha acquistato dall’Inter è stato Sebastiano Esposito. Il quale, d’accordo, avrà salutato in maniera burrascosa, ma ha anche una buona fetta di merito nella salvezza conseguita dagli isolani lo scorso anno. La formula con cui è stato acquistato, però, è leggermente diversa: al diritto di riscatto da 7 milioni di euro va aggiunto infatti anche il contro-riscatto in favore dell’Inter, a 8,5 milioni. Intanto potrebbe essere un buon punto di partenza, da giocatore ancora di proprietà nerazzurra, lanciare un bel segnale risultando fastidioso per la Juventus.

Le formazioni ufficiali

Così scendono in campo il Cagliari e la Juventus alle ore 20:45 all'Unipol Domus, ecco i ventidue protagonisti che iniziano il match.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.