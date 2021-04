Mattia Destro, il decimo gol in campionato vale il rinnovo automatico col Genoa fino al 2022

Scatta il rinnovo automatico per Mattia Destro in casa Genoa. In scadenza il prossimo 30 giugno, l'attaccante classe '91 col gol realizzato contro la Fiorentina - il decimo in questo campionato - ha raggiunto la doppia cifra e ha quindi fatto scattare l'opzione per il rinnovo automatico del contratto per una ulteriore stagione, ovvero fino a giugno 2022.