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Max Canzi torna al Cagliari: è il nuovo direttore del settore giovanile dei rossoblù

Max Canzi torna al Cagliari: è il nuovo direttore del settore giovanile dei rossoblùTUTTOmercatoWEB
Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 12:14Serie A

Massimiliano Canzi riparte dal Cagliari. Dopo l'addio dalla panchina della Juventus Women, il tecnico riparte dalla Sardegna, dove in passato aveva già ricoperto il ruolo di allenatore delle giovanili dei rossoblù. Per lui il ruolo di Direttore del settore giovanile.

Questa il comunicato pubblicato sul sito del Cagliari:
"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore del Settore giovanile del Club a Massimiliano Canzi che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2031.

Allenatore UEFA Pro, Canzi inizia una nuova tappa della sua carriera, un percorso manageriale in cui potrà mettere al servizio del Club, delle giovani e dei giovani del vivaio rossoblù – con importanti focus anche su Under 20 e tutto il Settore Femminile – la sua lunga esperienza nel mondo del calcio, i suoi valori tecnici e umani.

Nato a Milano, classe 1966, per Canzi si tratta di un ritorno in rossoblù, dove ha lasciato il segno ricoprendo in passato il ruolo di tecnico alla guida della Primavera e di vice allenatore in prima squadra. Inizia in panchina molto presto, già a 18 anni: parte dai settori giovanili e arriva alle prime squadre sino al professionismo: entrato nello staff tecnico di Mario Beretta, lo accompagna nelle esperienze – in Italia e all’estero – di Lecce, Torino, Paok Salonicco e Brescia, suo vice a Cesena, Siena e Latina.

I due si ritroveranno nell’Isola nell’estate 2015 con Beretta responsabile del Settore giovanile e Canzi allenatore della Primavera rossoblù. Alla sua prima stagione, la squadra con lui si qualifica per i playoff. Ottenuta l’immediata promozione in Primavera 1, a seguito della riforma del Campionato, nel 2018/19 i rossoblù lottano sino all’ultimo per centrare un nuovo accesso alle fasi finali del torneo. Nel campionato 2019/20 la squadra è seconda in classifica, prima che il campionato venga sospeso a febbraio a causa del COVID. Sono anni caratterizzati, oltre dai risultati sportivi, per il lavoro svolto con i giovani che si mettono in bella mostra in Primavera ed entrano nel giro della prima squadra. Lo stesso Canzi completerà poi la stagione 2019/20, alla ripresa del campionato di Serie A in estate, in prima squadra come vice allenatore del Cagliari guidato da Walter Zenga, contribuendo così alla conquista della salvezza.

Nell’estate 2020 resta in Sardegna ma si trasferisce ad Olbia, alla guida dei galluresi in Serie C: un gruppo giovane con cui, oltre al record di punti del Club (47) nella categoria, centra per due stagioni di fila l’accesso ai playoff. Al Pontedera si ripete: record di punti per i toscani, sempre ai playoff con Canzi in panchina. Le sue prestazioni non passano inosservate e nel maggio 2024 la Juventus decide di affidargli la guida della prima squadra femminile: con le bianconere in due stagioni vince uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia, e una Serie A Women’s Cup, oltre ad essere premiato con la Panchina d’Oro della Serie A Women per la stagione 2024-25.

Bentornato a Cagliari e buon lavoro, Max!".

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