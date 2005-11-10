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Juventus, è terminata l'avventura di Canzi in panchina: con lui 4 titoli in due stagioni

Juventus, è terminata l'avventura di Canzi in panchina: con lui 4 titoli in due stagioniTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 10:04Calcio femminile

Dopo l'addio di Stefano Braghin come direttore del settore femminile della Juventus era nell'aria che anche il tecnico Max Canzi potesse lasciare il club bianconero dopo due stagioni in cui ha conquistato quattro trofei e oggi è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del club torinese:

"Juventus Football Club comunica che è stato raggiunto un accordo con Massimiliano Canzi per cui, dalla prossima stagione, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della Prima Squadra Femminile. Insieme a lui la squadra bianconera saluta e ringrazia anche il suo vice Ivan Moretto.

Il Club desidera ringraziare il mister per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni, dopo il suo arrivo in bianconero nell’estate del 2024. Un percorso importante, culminato nella conquista di uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e una Serie A Women’s Cup.

Grazie mister e in bocca al lupo per il futuro".

Per la sostituzione del tecnico italiano si fa avanti un'ipotesi straniera come quella di Montse Tomé, ex ct della nazionale iberica, che nei giorni scorsi è stata accostata alla Juventus dai media spagnoli.

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