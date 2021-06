Maxime Lopez: "Devo tutto a Garcia. Boga al Marsiglia? Non so se ci sono stati contatti"

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, non dimentica le sue origini e a La Provence esprime la sua opinione sulla difficile stagione vissuta dall'Olympique Marsiglia, a cominciare dalla disastrosa campagna in Champions League: "Penso che abbia ucciso la squadra, ha fatto più male di ogni altra cosa. Mi sarebbe piaciuto giocare la Champions, ma ero felice di non essere lì, anche se provavo compassione per i miei ex compagni. C'era pressione, la squadra non riusciva a divertirsi. Se avessi giocato, probabilmente non avrei saputo fare qualcosa di meglio. Quei pessimi risultati, però, sono stati la molla per cambiare marcia nella seconda parte".

Omaggio a Rudi Garcia: "Gli devo quasi tutto, non solo perché mi ha fatto giocare. Mi ha insegnato il mestiere, ha fatto in modo che non prendessi la strada sbagliata".

Boga e l'interesse dell'OM: "Non ne abbiamo mai parlato perché le indiscrezioni sono circolate a stagione finita. Quindi non so se l'agente abbia avuto contatti ma quello che so è che è un tifoso, essendo marsigliese, e abbiamo parlato molto del Marsiglia, seguivamo le partite. È andato via giovanissimo per trasferirsi al Chelsea ma non dovrebbe essere insensibile all'interesse, nel caso ci fosse".