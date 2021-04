Maxime Lopez verrà riscattato dal Sassuolo dopo la prossima partita: "Per 4 anni resterò qui"

Maxime Lopez è in procinto di diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Sassuolo. Ventidue presenze con la maglia della squadra di Roberto De Zerbi, il centrocampista francese alla prossima presenza di almeno 30 minuti diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Sassuolo. Scatterà infatti l'opzione per il riscatto automatico dall'Olympique Marsiglia, per una cifra che a seconda dai bonus varierà da uno a tre milioni di euro. "Al Sassuolo sto bene e finalmente gioco con regolarità - ha detto -. Alla fine della scorsa stagione volevo andare via da Marsiglia perché giocavo poco ed è arrivata l'offerta del Sassuolo, soddisfacente e improvvisa. Qui mi sto divertendo e sto giocando, nonostante la concorrenza. Mi piace giocare in Italia, si lavora molto sulla tattica, noi ci adattiamo molto poco agli avversari e giochiamo secondo le nostre idee di gioco".

Sul suo futuro, Lopez s'è detto poi molto soddisfatto della sua esperienza in Emilia: "Posso dire - ha detto - che per i prossimi 4 anni rimarrò qui".