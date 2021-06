Mbappe: "Io forte come Cristiano Ronaldo? No, lui ha già fatto la storia. Ci vuole rispetto"

"Se sono già forte come Ronaldo? No, Cristiano ha già fatto la storia. Io gioco sono da cinque anni, non riesco ancora a confrontarmi con lui. Per me è anche una questione di rispetto". In un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild, la stella della nazionale francese Kylian Mbappè parla così del suo idolo CR7: "Lui ha fatto così tanto nel calcio che non sarebbe un bene fare paragoni. Ci sono pochi calciatori come lui, solo guardandolo ho imparato molto. Voglio lasciare un segno nel calcio allo stesso modo? Certo - ha concluso l'attaccante del PSG - Questo è il motivo per cui gioco a calcio. Voglio anche portare allegria agli spettatori, in tutto il mondo. E vincere titoli durante questo percorso, chiaramente".