McKennie e la popolarità bianconera: "Oramai in Italia sono diventati famosi anche i miei cani"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa organizzata a Dallas, oltre che del primo incontro con CR7 il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato anche della popolarità raggiunta indossando la maglia bianconera: "Essere alla Juventus significa essere nel più grande club italiano, ogni volta che vado in centro a Torino vengo fermato ogni 10 metri. Uscire è una delle cose che amo, è bello interagire con le persone ma mi piace anche la mia privacy. A Dallas iniziano a riconoscermi adesso, in Italia è successo da subito anche se avevo indosso mascherina e cappello. Le persone ti seguono anche per centinaia di metri, entrano nei negozi in cui entri tu, chiedono foto. So che questo fa parte della mia professione, ma a volte se vuoi restare da solo può dare fastidio. Adesso in Italia riconoscono anche i miei cani, quindi è difficile uscire".