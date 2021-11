McKennie ha conquistato Allegri ma Conte vede in lui il nuovo Vidal: il Tottenham pressa

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Weston McKennie: la reazione dell'americano ex Schalke 04 al momento no e alle critiche è stata importante e il mercato sembra allontanarsi. Però il Tottenham resta interessato al nazionale statunitense, ora volato in patria per il doppio impegno contro Messico e Giamaica. Fabio Paratici lo portò a Torino e Antonio Conte lo immagina come novello Arturo Vidal: per questo gli Spurs sono dei seri candidati a prenderlo, già a gennaio.