Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 febbraio

NAPOLI, TREGUA ADL-GATTUSO. CROTONE, RIFLESSIONI SU STROPPA - "Sono state dette tante cose sul mio conto, a me piace essere giudicato per quello che faccio e mi dispiace quando vengo attaccato a livello personale. Sono grande e vaccinato, riesco a sopportare tante cose, ma sulle cose private e sulle bugie non transigo". Rino Gattuso dopo la vittoria con la Juventus, si è sfogato in conferenza stampa. Parole comprensibili, perché in troppi avevano enfatizzato lo sfogo del presidente De Laurentiis, che ieri ha completato l’opera di ricucitura con il suo allenatore andando nello spogliatoio per caricare la squadra nel prepartita e partecipando ai festeggiamenti dopo il sofferto 1-0: Gattuso continuerà ad essere il tecnico del Napoli, fino a fine stagione e forse anche dopo. Lo riporta Tuttosport.

Zinho Vanheusden tornerà all'Inter a fine stagione. Lo ha confermato all'Het Belang van Limburg l'amministratore delegato dello Standard Liegi Alexandre Grosjean, il quale ha confermato l'esistenza di un accordo per il rientro del centrale in Italia: "C'è effettivamente un accordo con l'Inter e alla fine della stagione quell'accordo si concretizzerà. Gli accordi sono stati firmati ed entreranno in vigore, che ci sia o meno un cambio di proprietà".

A Crotone traballa la panchina di Giovanni Stroppa. L’allenatore dopo la sconfitta contro il Sassuolo potrebbe essere sollevato dall’incarico. La società sta riflettendo come muoversi, consapevole anche che non ci sono molti sostituti sul mercato. Nelle prossime ore la decisione finale.

BAYERN MONACO, UFFICIALE UPAMECANO. PALMEIRAS, DIEGO COSTA SI PROPONE: VALUTAZIONI IN CORSO-

Dopo gli annunci della vigilia, c'è anche il comunicato ufficiale: Dayot Upamecano, ambitissimo difensore francese in forza al Lipsia, dalla prossima stagione sarà un nuovo calciatore del Bayern Monaco. A darne l'annuncio proprio il club bavarese mediante i suoi canali ufficiali, facendo sapere che è stato sottoscritto un contratto quinquennale (partirà da giugno prossimo) fino al 2026.

Non solo non è ancora completato l'affondo per Diego Costa al Palmeiras. L'esperto attaccante brasiliano freme per un ritorno in patria e si è offerto, ma secondo quanto appreso da TMW l’ex attaccante dell’Atletico non scalda la dirigenza del Verdao che ha rifiutato la proposta. Il non è di Diego Costa non è l'unica opzione sul banco: i vertici del Verdao, infatti, stanno valutando anche Santos Borré, colombiano 25enne del River Plate soprannominato La Maquina che ha anche un passato in Spagna tra Villarreal e Atletico Madrid. Nel secondo caso, però, ci sarebbe ovviamente da imbastire una trattativa economica anche per il cartellino.

Il brasiliano Raphinha è tra i giocatori che più si stanno mettendo in evidenza in questa prima stagione di Premier League del Leeds di Marcelo Bielsa. Arrivato in Inghilterra la scorsa estate, il 24enne ha estimatori illustri, tra cui, scrive oggi il Manchester Evening News, anche il Manchester United. I Red Devils stanno infatti valutando il suo acquisto: se dovesse essere ultimato in estate, andrebbe a ricomporre quel tandem con Bruno Fernandes che tanto ha giovato ad entrambi ai tempi dello Sporting.