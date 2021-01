Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 gennaio

vedi letture

JUVENTUS, PIRLO APRE A GIROUD: “CI POTREBBE SERVIRE”. PARMA, ORE CALDE PER LIVERANI. ROMA, SOSPESA LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI ZANIOLO - Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato del mercato che i bianconeri dovranno fare durante l'inverno, dando un'alternativa proprio per l'attacco. “Giroud? Ci potrebbe anche servire. Però magari Fabio lo sa meglio di me, ne abbiamo parlato e speriamo di fare qualcosa in questi giorni. Sappiamo bene le caratteristiche che deve avere”.

Il Parma sta pensando di esonerare Fabio Liverani, tecnico che nelle ultime due partite ha perso due match salvezza contro Crotone e Torino. La partita di oggi è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, seppur non subito: al triplice fischio i ducali avevano scelto di confemare il proprio allenatore, ma poi c'è stata una lunga riunione che lo ha posto irrimediabilmente in discussione. Sviluppi nelle prossime ore.

Mentre il gossip su Nicolò Zaniolo impazza, le trattative sul rinnovo del contratto, che Fienga aveva prefigurato al giovane centrocampista subito dopo la seconda operazione al ginocchio, sono state sospese. La Roma e l’entourage del giocatore hanno deciso di rimandare la questione a tempi più sereni. Zaniolo ora dovrà concentrarsi sul recupero completo, che come leggete a fianco procede bene, per poi pensare al contratto. La speranza di tutti è che torni in fretta e faccia parlare il pallone, evidenza il Corriere dello Sport.

Il direttore generale dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato ai microfoni di DAZN circa il futuro di De Paul, chiacchieratissimo in ambito mercato. "I Pozzo non mollano mai i top player a gennaio. Non posso che confermare andrà via probabilmente se avrà le giuste richieste nell’estate prossima”.

Come scrive il Manchester Evening News, l'Atalanta avrebbe chiesto al Manchester United la permanenza a Bergamo - con la formula del prestito - del giovane esterno d'attacco fino a fine stagione. I Red Devils, come confermato ieri in conferenza stampa dal loro allenatore, in un primo momento vorrebbero però avere a disposizione fin da questo gennaio il loro nuovo acquisto.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb la Dinamo Kiev ha offerto 5 milioni per Liel Abada, attaccante esterno del Maccabi Petah Tikva. Sull'israeliano c'è anche la Roma.

Pretendente dalla Germania per il centrocampista del Cagliari, Christian Oliva. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'Amburgo ha infatti messo gli occhi sull'uruguayano che in questa stagione ha raccolto sette presenze in campionato e due in Coppa Italia con la maglia dei sardi. Possibili nuovi sviluppi nelle prossime settimane, con il mercato che entrerà nel vivo.

Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Bologna del futuro di Cutrone e Callejon. "Cutrone? Il calciatore giustamente vuole giocare e dobbiamo trovare insieme la giusta soluzione con il Wolves. Callejon? Deve essere bravo a trovare i suoi spazi, è un calciatore che sa come si comporta".

CHELSEA, LAMPARD A RISCHIO. PELLÉ LASCIA LA CINA. NEYMAR, I SOCI DEL BARÇA DICONO NO -Non è buon momento per il Chelsea. I Blues infatti nelle ultime sette gare hanno rimediato ben quattro sconfitte perdendo svariate posizioni nella classifica di Premier League. L'ultimo ko arrivato contro il Manchester City però rischia essere fatale per Frank Lampard. Secondo le ultime indiscrezioni del The Athletic infatti la società sta mettendo in serio dubbio la posizione del tecnico che rischia l'esonero in caso di altri ko non graditi.

Il Mundo Deportivo ha effettuato un'inchiesta interessante interpellando i soci del Barcellona. Come riportato dal quotidiano spagnolo, chi possiede le quote del club catalano non vuole il ritorno di Neymar: il 50,5% non accetta un'operazione simile, mentre il 24,5% accoglierebbe un ritorno del calciatore solo a determinate condizioni. Soltanto il 5%, invece, sarebbe disposto a riprendere il brasiliano a qualsiasi prezzo.

Adesso è ufficiale: l'attaccante italiano Graziano Pellè si è svincolato dallo Shandong Luneng, club cinese nel quale era approdato nel 2016 e che lascia oggi dopo 133 partite e 63 gol. A darne comunicazione è la società asiatica sui suoi profili ufficiali, rendendo noto che l'accordo contrattuale non è stato prolungato. Per l'ex Nazionale azzurro potrebbe adesso prendere forma un ritorno in Italia, visto che il suo nome è stato accostato a diverse realtà.

Dopo l'esonero di Garitano, l'Athletic Club ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Marcelino Garcia Toral che ha firmato un contratto fino a giugno 2022 con il club spagnolo.