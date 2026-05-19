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Mezza Lazio con le valigie in mano: Basic saluta a zero, anche Zaccagni riflette

Mezza Lazio con le valigie in mano: Basic saluta a zero, anche Zaccagni rifletteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 13:24Serie A
Dimitri Conti

L'edizione di oggi de Il Messaggero si concentra sulle manovre di calciomercato della Lazio per la prossima finestra estiva di trasferimenti. Il titolo scelto dal quotidiano rimanda a una sorta di esodo, essendo 'mezza squadra con le valigie'.

C'è Daniel Maldini che tornerà all'Atalanta causa mancato riscatto del prestito (la cifra che serviva erano 14 milioni di euro), Pedro domani saluta la Lazio con una festa al Pigneto mentre il difensore Elseid Hysaj ha già fatto una grigliata per ringraziare tutti i compagni di squadra. E poi c'è Toma Basic in scadenza di contratto, il quale aveva detto sì al rinnovo ma che ha visto la Lazio a quel punto tirarsi indietro. Tutto per lui fa pensare all'addio.

I dubbi sul possibile addio alla Lazio però coinvolgono anche altri protagonisti della società biancoceleste. Arrivando pure al capitano Mattia Zaccagni, che potrebbe persino spingere per un'uscita: il Marsiglia non ha mai nascosto interessi, se Giuntoli andasse all'Atalanta anche la Dea potrebbe pensarci.

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