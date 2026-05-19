Ufficiale Lumezzane, avanti con Filigheddu: il portiere ha rinnovato fino al 2028

FC Lumezzane è lieto di annunciare il prolungamento biennale del contratto con il calciatore Stefano Filigheddu fino al 30 giugno 2028.

Filigheddu già oggi bandiera rossoblù raggiungerà così le sette stagioni con la maglia del Lumezzane diventando sempre più colonna portante del progetto. In queste stagioni è stato determinante per il raggiungimento dei risultati sportivi, vincendo da protagonista il campionato di Eccellenza, quello di Serie D, e disputando da titolare le prime due stagioni di Serie C con il raggiungimento dei playoff per la Serie B al primo anno di ritorno tra i professionisti. Nell’ultima stagione decisivo quando è stato chiamato in causa come nel derby di ritorno contro l’Union Brescia dove ha blindato la vittoria rossoblù, si è distinto ancor più come uomo spogliatoio grazie alla sua professionalità e all’attaccamento ai nostri colori. Già oggi è della rosa attuale il più presente in campo con 124 presenze tra tutte le categorie.

“Annunciare il rinnovo di Stefano mi regala un grande piacere, è un professionista con cui ho avuto la fortuna di condividere tre stagioni con due vittorie di campionati e so quanto tiene al Lumezzane. – il commento del ds Simone Pesce – E’ un portiere di grande qualità, lo ha già dimostrato nelle due stagioni passate dove in campo spesso è stato determinante, quest’anno una volta di più ha confermato anche le grandi doti umane mettendosi totalmente al servizio del gruppo e mantenendo un rendimento sempre alto nel corso della settimana”.