Mihajlovic e il futuro: "Saputo? Non so se arriva. Ma non devo chiamare io, deve farlo lui"

Vigilia di campionato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che in conferenza stampa - oltre alla sfida contro la Roma - ha parlato anche del futuro. Potrebbe arrivare Saputo tra una settimana e potrebbe essere l'occasione per anticipare qualche discorso sul futuro? Questa la risposta del tecnico: "Non so se arriva. Se arriverà saremo tutti contenti ma quello che succederà non lo so. Ad ogni modo non sono io a dover chiamare ma lui".

