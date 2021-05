Milan, 37 giornate su 38 in zona Champions: la conferma di Pioli mai stata in dubbio

La sua conferma non è mai stata in dubbio, neanche in caso di quinto posto finale in Serie A, ma Stefano Pioli e il suo Milan hanno meritato di chiudere il campionato al secondo posto per quello che hanno fatto vedere durante tutta la stagione, soprattutto nella prima parte. Con la Champions in tasca, la panchina del tecnico parmigiano è ancora più salda se possibile e dunque il nuovo Diavolo ripartirà, giustamente, da lui. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che parla anche dei rossoneri che sono stati per 37 giornate su 38 in zona Champions.